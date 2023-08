Linsmayer liest: Zeitmaschine Zürich-Basel

Der blaue Siphon ist eine Wasserflasche, die mit Kohlensäure-Kapseln zum Sprudeln gebracht wird. 1941, als er drei Jahre alt war, stand sie in der Stube seines Elternhauses in Basel, 1991 steht sie über dem Schreibpult des Erzählers in Zürich-Hottingen. Nachts träumt er von der Flasche, deren Kapsel ihn an «Little Boy», die Atombombe erinnert, die 1945 Hiroshima zerstörte. Leben und Tod verkörpern sich in ihr, aber auch Vergangenheit und Gegenwart: die Vergangenheit von 1941 und dem Zweiten Weltkrieg, die Gegenwart von 1991 und dem Irakkrieg.