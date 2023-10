Linsmayer liest «Der Riese im Baum» von Eveline Hasler

Zwei Meter 34: Das gilt in einer Zeit, als kaum jemand grösser als 160 cm ist, als Riese. Und wie das Holz aus den Wäldern verkaufen die Glarner den 1736 geborenen Melchior Thut als Schaustück nach Holland, er wird preussischer Soldat, Teil des Kuriositätenkabinetts des Herzogs von Württemberg, ehe er 1784 einsam in Wien stirbt. Äusserlich beschreibt ihn die Wissenschaft, was ihn innerlich bewegt, empfindet Eveline Hasler in «Der Riese im Baum» grossartig nach. Mit seinem Blick von oben herab entlarvt er, was ihm auf seiner Odyssee durch Europa begegnet.

Das Treiben von Herzog Eugen, der für seine glanzvollen Feste keine Opfer an Menschen und an der Natur scheut und in Thuts Optik dennoch zur lächerlichen Figur wird, die Schausteller, die seine Andersartigkeit vermarkten, die Gelehrten, die darauf warten, sein Skelett zu vermessen. Während er das Treiben des Herzogs stumm verfolgt, wagt eine andere Romanfigur, die aus Italien an den Hof entführte Katharina Bonafini, aufzumucken. Kapriziös lockt und verführt sie den Herrscher, macht ihm dann aber, als er sie verstösst, als gefeierte Sängerin aus Italien eine lange Nase. In sie ist auch der scheue Riese heimlich verliebt und als sie singt, ist ihm, «er höre Vogelstimmen an der Linth, die Helligkeit der Berge, beschworen durch die anmutige Heiterkeit dieser Frau». Dort, an der Linth, steht auch der Baum, in dem er, von den Menschen verachtet, in inniger Einheit mit der Natur sein Glück findet. Bis auch der gefällt und verkauft wird.