Rund 10 von 70 Kids positiv - Linthal schliesst vorläufig Primarschule und Kindergarten

Angeordnet hatte man die Tests wegen Verdachtsfällen. «Dies, nachdem eine Woche zuvor alle Schulklassen bei einer gemeinsamen Schwimmwoche durchmischt waren. Es wurden in allen Primarschulklassen positiv getestete Schulkinder oder Geschwister von positiv getesteten Kindern unterrichtet», so die Mitteilung des Kantons.

Für die Kinder der Primarschule und des Kindergartens in Linthal GL heisst es vorläufig zu Hause bleiben. Denn bis mindestens am Donnerstag fällt der Präsenzunterricht aus, wie es in einer Mitteilung des Kantons Glarus heisst. «Rund zehn der 70 Primarschüler aus Linthal wurden am Freitag bei einem PCR-Spucktest positiv auf das Coronavirus getestet», heisst es in der Mitteilung.