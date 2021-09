79 Länderspiel-Tore : Lionel Messi bricht Uralt-Torrekord von Brasilien-Legende Pelé

Superstar Lionel Messi hat einen weiteren Tor-Rekord aufgestellt. Durch seine drei Tore an der WM-Qualifikation gegen Bolivien zieht der Argentinier an der brasilianischen Fussball-Legende Pelé vorbei.

Der argentinische Superstar Lionel Messi hat die brasilianische Fussballlegende Pelé als südamerikanischen Rekordtorschützen überholt. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien in Buenos Aires gelangen Messi in der Nacht auf Freitag beim 3:0 (1:0) alle drei Tore. «Ich wollte es wirklich geniessen. Ich habe lange darauf gewartet, ich habe danach gesucht und davon geträumt», sagte Messi nach dem Abpfiff. «Es ist ein einzigartiger Moment, weil es sich so ergeben hat, nachdem wir so lange darauf gewartet haben.»