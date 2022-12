Lionel Messi führt Argentinien in den WM-Final

Auch im fünften WM-Halbfinal lässt sich Argentinien das Endspiel nicht nehmen: Nach dem 3:0 gegen Kroatien kann Lionel Messi seine grosse Karriere am Sonntag endgültig vergolden. Auch dank eines überragenden Gehilfen im Sturm.

Messi leitet Alvarez-Treffer herrlich ein Lionel Messi lanciert Julian Alvarez sensationell. Dieser erzielt dann das 3:0 gegen Kroatien. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Mit seinen 20 Jahren gehörte Kroatien-Verteidiger Gvardiol zu den Aufsteigern des WM-Turniers. In der 69. Minute liess Superstar Messi den Maskenmann aber ganz alt aussehen, als er diesen mit zwei Körperdrehungen austanzte und so das 3:0 von Álvarez vorbereitete.

Die Schlüsselfigur

Julián Álvarez. Der 22-Jährige erzielte selbst zwei Treffer und holte zudem den Penalty heraus. In den ersten beiden Gruppenspielen war der ManCity-Stürmer noch von der Bank gekommen, zuletzt stand er nun viermal in der Startformation. Das dürfte auch am Final-Sonntag der Fall sein.

Die bessere Mannschaft

Eine halbe Stunde lang fanden die Argentinier gegen die kompakt stehenden Kroaten kein Mittel. Nach dem Führungstreffer ging es für den Favoriten dann plötzlich viel zu einfach. Offensiv blieb Kroatien harmlos.

Das Tribünen-Gezwitscher

In der 31. Minute forderte Perisic nach seinem Abschluss einen Eckball. Schiedsrichter Orsate entschied aber wohl zurecht auf Abstoss. Wenige Sekunden später pfiff der Italiener auf der anderen Seite einen Penalty. Das brachte Betreuer und Ex-Spieler Mario Mandzukic auf der Bank derart in Rage, dass er die Rote Karte sah.

Die Tore

34.’ | 1:0 | Kroatien-Goalie räumte Álvarez ab, Messi verwertete den Penalty zur Führung.

39.’ | 2:0 | Álvarez spazierte praktisch ungehindert durch die kroatische Abwehr und spitzelte den Ball an Livakovic vorbei.

Alvarez-Solo erhöht Argentiniens Führung Mit einem herrlichen Solo-Lauf erzielt Alvaraz das 2:0 für Argentinien gegen Kroatien im WM-Halbfinal. (Video: SRF)

69.’ | 3:0 | Messi liess Gvardiol stehen und bediente Álvarez, der aus kurzer Distanz einschob.

Der Ausblick

Argentinien trifft nach dem fünften Sieg im insgesamt fünften WM-Halbfinal am Sonntag im Final auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Marokko. Schon einen Tag davor geht es für Kroatien im Spiel um Platz drei gegen den Verlierer dieses Duells.

Die Stimmen zum Spiel:

Lionel Messi (ARG): «Mir gehen viele Dinge durch den Kopf. Es ist sehr emotional. Ich denke an die Familie, die Fans, die Freude… Es ist verrückt. Wir wissen, wer wir sind und was wir können. Es ist sehr wichtig, jetzt auch noch den letzten Schritt zu machen.»

Lovro Majer (CRO): «Er hatte beim ersten Tor das Gefühl, dass es einen Eckball hätte geben sollen, anstelle vom Abstoss, der zum Elfmeter geführt hat. Kräfte seien aber genug da gewesen. Und mehrmals gratuliert Majer den Argentiniern und Lionel Messi zum 3:0 und Final-Einzug.»