Barça nur noch Mittelmass : Lionel Messi hat den Kopf nicht bei der Sache

Barcelona versinkt in der Liga im Mittelmass, und auch Lionel Messi ist nur noch ein Schatten seiner selbst.

Am Samstag kassiert Barcelona gegen Aufsteiger Cadiz (1:2) schon die vierte Niederlage in der La Liga in zehn Runden.

4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, Platz 7 in der Tabelle – das ist die 14-Punkte-Mittelmass-Bilanz. So schlecht war Barça seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995/96 noch nie in eine Saison gestartet. Um eine ähnlich miese Bilanz (13 Punkten/10 Spiele) zu finden, muss man in den Statistikblättern bis in die Saison 1987/88 (4 Siege, ein Remis, 5 Niederlagen) zurückblättern. Damals gab es aber nur zwei Punkte pro Sieg. Aktuell beträgt der Rückstand auf Leader Atletico schon 12 Zähler. Messi und Co. haben sich nach zehn Runden wohl schon aus dem Titelrennen verabschiedet.