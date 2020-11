Barcelona-Star wütend : Lionel Messi hat es satt, «immer das Problem zu sein»

Der argentinische Fussballstar Lionel Messi hat genug. In klaren Worten äussert er seine Wut, explodiert regelrecht.

Fussballstar Lionel Messi vom krisengebeutelten FC Barcelona hat mit ungewöhnlich klaren Worten seinen Zorn geäussert. «Ich habe es langsam satt, bei allem immer das Problem im Club zu sein», sagte der 33-jährige Stürmer bei der Ankunft in Barcelona nach zwei WM-Qualifikationsspielen mit der argentinischen Nationalmannschaft in Südamerika. «Messi explodiert», titelte am Donnerstag die Fachzeitung «Mundo Deportivo».