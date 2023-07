Lionel Messi in Miami im Supermarkt und mit deformiertem Knie

1 / 4 Dieses Foto sorgte für Gesprächsstoff. Instagram/Lionel Messi Lionel Messi kann in Miami ungestört einkaufen gehen – in Europa wäre das unmöglich. Screenshot Twitter/BBO Sports 2022 wurde Lionel Messi mit Argentinien Weltmeister. IMAGO/Photogamma

Darum gehts Lionel Messi gehört zu den besten Fussballern der Geschichte.

Ab der kommenden Saison spielt er beim MLS-Club Inter Miami.

Auf Twitter kursieren nun Fotos des Weltfussballers, wie er ganz normal im Supermarkt einkauft.

Wo Lionel Messi auftaucht, rasten die Menschen aus – nicht aber in seiner neuen Wahlheimat Miami. Was in Europa undenkbar wäre, geht in den USA ohne Probleme: Lionel Messi schiebt seinen Einkaufswagen durch einen Supermarkt. Wie ein Foto des Superstars zeigt, schlender der Argentinier locker lässig durch einen Supermarkt.

Messi postete zudem ein Foto von sich auf Instagram, das ihn in den Ferien an einem Pool zeigt, im Hintergrund ist das Meer zu sehen. Was auch noch zu sehen ist: Seine einigermassen deformierten Knie. Über seinen Kniescheiben ist die Haut nach aussen gewölbt. Unter dem Instagram-Post schreibt ein Follower: «Was zur Hölle ist mit deinen Knien los?»

Doch wie RAC1 schreibt, ist alles halb so schlimm. Laut dem Onlineportal seien die Beulen über seinem Knie einfach Muskelmasse. So sei der Kniestrecker (Quadrizeps) von Messi extrem trainiert und darum über das Gelenk gewölbt.

Kurz vor der Vorstellung bei seinem neuen Club Inter Miami am Sonntag haben Fotos des argentinischen Fussball-Superstars aus einem Supermarkt für Aufsehen gesorgt. Die Bilder, die argentinische Medien am Donnerstag veröffentlichten, zeigen den Captain der Weltmeister-Mannschaft mit einem vollgepackten Einkaufswagen. Der 36-Jährige liess sich zudem mit Fans fotografieren. Dass Messi seine Shopping-Tour dem Anschein nach relativ ungestört absolvieren konnte, sei ein Beleg dafür, dass ihn in den USA nun ein ruhigeres Leben erwarte, mutmassten argentinische Medien.

Mit Material von DPA

Wirst du Messi auch in der MLS verfolgen? Ja klar, er ist mein Lieblingsspieler. Ich schau ihn mir wohl ab und zu an. Ich weiss es noch nicht. Nein, sicher nicht. Ich bin Ronaldo-Fan.