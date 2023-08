Lionel Messi: Inter Miami feuert Putzmann nach Autogramm

USA TODAY Sports via Reuters Con

Der Verein hält die Club-Angestellten jedoch dazu an, auf Selfies und Autogramme mit den Fans zu verzichten.

Seit der MLS-Ankunft von Lionel Messi ist in Miami eine regelrechte Messi-Mania ausgebrochen. Der argentinische Superstar begeistert mit seinen Toren und Assists die Fussballwelt, sorgt nun aber mit einem Autogramm für eine Entlassung einer Putzkraft im Stadion Inter Miamis. Der gefeuerte Cristian Salamanca erklärt gegenüber der argentinischen Zeitung «la Nación», wie es dazu kam.

Er erzählt, er habe gerade die Toiletten in dem Sektor des Stadions gereinigt, bei dem die Busse der Mannschaften geparkt waren. «Ich war zum Glück draussen, als der Bus ankam und alle Spieler ausstiegen», berichtet der Kolumbianer. Als Letzter sei Messi ausgestiegen, worauf er ihm «hey, Weltmeister» zugerufen habe. Der Argentinier habe ihn angeschaut und sei auf ihn zugelaufen.

«Es war jede Sekunde wert»

«Ich zeigte ihm, dass ich ein Argentinien-Trikot trug, und hielt einen Stift hoch. Er bot mir sein Autogramm an», so Salamanca überglücklich. Weniger Freude am Ganzen hatte der anwesende Sicherheitsdienst. «Er nahm mich mit und warf mich per sofort raus, aber es war jede Sekunde wert», sagt der nun arbeitslose Messi-Fan.