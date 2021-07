CR7 abgelöst - Lionel Messi knackt Instagram-Rekord mit Copa-Bild

imago images/Action Plus

Viele Jahre musste Lionel Messi auf einen grossen Titel mit Argentinien warten. Vor gut einer Woche gab es den Triumph an der Copa America – ausgerechnet gegen Erzrivale Brasilien . Nun hat der Fussballzauberer in den sozialen Medien einen Rekord aufgestellt.

An das «meist-gelikte» Bild von Instagram wird Messi aber auch mit seinem Triumph-Foto nicht herankommen. Mittlerweile liegt er aber an fünfter Stelle der Rekordbilder. Vor ihm liegen noch Ariana Grande, zwei Mal Billy Eilish, das letzte Foto von Rapper XXXTentacion und «Eugene das Ei». Das «world_record_egg» hat auf der Plattform über über 55 Millionen Likes – mehr als doppelt so viele wie das Bild mit den zweitmeisten Likes. Es hält auch den Weltrekord für die meisten Likes auf einer sozialen Plattform überhaupt.