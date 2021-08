Mega-Transfer steht an : Lionel Messi kurz vor der Unterschrift bei PSG

Der Abgang von Lionel Messi beim FC Barcelona bewegt seit Donnerstagabend die Fussball-Welt. Nun soll der Argentinier in Kürze bei Paris St. Germain unterschreiben.

Die grosse französische Sporttageszeitung «L’Équipe» befasste sich mit Details des Angebots. «Was in den letzten Jahren als unerreichbarer Traum erschien,..., ist in den letzten Stunden plausibler als je zuvor geworden. Paris Saint-Germain weiss, dass sich eine solche Möglichkeit zweifelsohne nicht mehr ergibt», schreibt das Blatt.

Bereits am Freitagabend berichteten mehrere Transferinsider, dass die Verhandlungen von Messi mit PSG bereits fortgeschritten sein sollen. Messis Vater und Berater soll für die Gespräche mit den Pariser Bossen noch am Freitag in der französischen Hauptstadt eingetroffen sein. Im Vertrag soll Messi ein Gehalt von rund 40 Millionen in der Saison garantiert sein.