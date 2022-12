Katar 2022: Lionel Messi pöbelt in einem Interview

Zoff mit Weghorst und van Gaal

Mitspieler versuchen, den 35-Jährigen zu beruhigen – mit bescheidenem Erfolg. Denn: In einem Interview in den Katakomben des Lusail-Stadions unterbricht Messi das Gespräch mit dem Reporter des argentinischen Sportsenders TyC Sports kurz und pöbelt dann Wout Weghorst an. «Que miras, Bobo?», raunt der mehrfache Weltfussballer zum niederländischen Doppel-Torschützen, was übersetzt so viel heisst wie: «Was guckst du so, du Dummkopf?»