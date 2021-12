Luis Suárez erzählt - Lionel Messi «leidet, wenn er bei Kälte spielt, besonders im Schnee»

Seit dem Wechsel von Lionel Messi zu Paris St. Germain konnte der Stürmer noch nicht wirklich überzeugen. Beim 1:1 gegen Lens an diesem Wochenende wurde Messi sogar von der französischen Zeitung «L’Equipe» in die Kategorie «Flops» gewählt. «Er bringt seine Leistung nicht. Der argentinische Stürmer traf erneut den Pfosten, aber danach liess er sich fallen, was zur Normalität in seinem Passspiel geworden ist, seit er in Paris spielt. Er ist derjenige, der das Eins-gegen-Eins gegen Medina verliert, die Aktion, die zum Gegentor führte», schrieb das französische Blatt.