Lionel Messi mit Weltmeister siegreich, Brasilien stolpert

Eigentlich ist Inter momentan das Mass aller Dinge in Italien. Eigentlich. Denn im Heimspiel gegen Bologna liessen die «Nerazzurri» trotz 2:0-Vorsprung zum zweiten Mal in der laufenden Saison Punkte liegen. Orsolini (19., Foulpenalty) und Joshua Zirkzee (52.) glichen aus, nachdem Francesco Acerbi (11.) und Lautaro Martínez (13.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatten. Bitter: Für Yann Sommer im Inter-Tor ist es das zweite Mal, dass der Nati-Goalie in einem Spiel mehr als ein Gegentor hinnehmen muss. Beim Treffer zum 2:2 erwischt ihn Schütze Zirkzee auf dem falschen Fuss (siehe Video oben). Bei Bologna standen mit Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye gleich drei Schweizer in der Startaufstellung. Letzterer wurde in der 61. Minute ausgewechselt. (sih)