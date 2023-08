Leagues Cup: Lionel Messi trifft für Inter Miami

Damit scheint schon vor dem Rückspiel klar: Sollte sich Servette gegen die Glasgow Rangers durchsetzen (Hinspiel am Mittwoch um 20.45 Uhr), würden die Genfer in den Playoffs wohl auf die am Dienstag entfesselten Niederländer treffen. Ebenfalls am Mittwoch steigt das Hinspiel zwischen Slovan Bratislava und Maccabi Haifa, den möglichen Playoff-Gegnern von YB.