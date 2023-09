Lionel Messi muss verletzt raus, Fans verlassen das Stadion

Miami ist weiterhin total im Messi-Fieber. Der Hype um den argentinischen Weltmeister nimmt immer abstrusere Formen an. Nächstes Beispiel? Bitte sehr. So musste der 36-Jährige in der MLS-Partie gegen Toronto in der 38. Minute den Platz wieder verlassen. Der Star von Inter Miami hatte sich eine Verletzung zugezogen und lief vom Spielfeld.