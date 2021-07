Neuer Fünfjahresvertrag - Lionel Messi nimmt Gehaltskürzung in Kauf, um bei Barça bleiben zu können

Damit diese Einigung hatte erzielt werden können, habe der Argentinier eine Gehaltskürzung in Kauf genommen. 50 Prozent soll Messi weniger verdienen. Sein Jahresgehalt soll aber immer noch stolze 50 Millionen Euro betragen. Messi habe in seinem neuen Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 600 Millionen Euro enthalten, heisst es weiter. In seinem am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag hatte es eine entsprechende Klausel über 700 Millionen Euro gegeben.