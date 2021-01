So sieht der 33-Jährige erstmals in seiner Barcelona-Karriere die Rote Karte.

Wegen einer Tätlichkeit an Asier Villalibre (liegend) sah Lionel Messi erstmals in seiner Karriere die Rote Karte.

Im Dribbling wollte Messi Gegenspieler Asier Villalibre – dieser hatte erst in der 90. Minute mit seinem Treffer Bilbao in die Verlängerung gerettet – fernhalten, dabei traf der 33-Jährige den Bilbao-Profi mit der Faust. Der Videoschiedsrichter schaltete sich sofort ein. Nach Rücksprache entschied Schiedsrichter Jesús Gil Manzano auf den historischen Platzverweis. Es war die erste Rote Karte von Messi in seiner 753. Partie mit Barça. Auch Gelb-Rot hatte der Argentinier zuvor nie gesehen. Ja gerade mal 78 Mal wurde er in seiner Karriere in Spanien bisher verwarnt. Ein starker Wert, was die Fairness betrifft. Jetzt droht ihm eine lange Sperre.