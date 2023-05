Lionel Messi und PSG: Fans beleidigen Superstar

PSG-Fans beleidigen Superstar Lionel Messi. Twitter

Darum gehts Lionel Messi steht derzeit noch bei PSG unter Vertrag.

Nun gibt es jedoch grossen Streit.

Der Superstar wurde wegen einer Reise nach Saudiarabien suspendiert.

Alle Infos findest du hier.

Es war ein Paukenschlag, der die Fussballwelt am Dienstagabend erschütterte. Die Causa Messi hält die Fans in Atem – wir beantworten dir alle wichtigen Fragen.

Was ist passiert?

Lionel Messi traf am Montag zu Besuch in Saudiarabien ein. Der Weltmeister ist für den Wüstenstaat als Tourismus-Botschafter unterwegs. Der 35-Jährige reiste nur Stunden nach der Pleite gegen Yvon Mvogos Lorient (1:3) am Sonntag mit seiner Familie in die Wüste. Die Reise? Nicht genehmigt von PSG. Aus diesem Grund suspendierte Paris Saint-Germain den Superstar für zwei Wochen, Gehalt (40,1 Mio. Franken pro Jahr) erhält Messi in dieser Zeit nicht. Auch den im Juni auslaufenden Vertrag verlängern die Pariser nicht.

War die Reise wirklich nicht genehmigt?

Ja. Es gibt jedoch ein Aber. So weiss «L'Équipe» aus dem Umfeld von Messi, dass die Reise nach Riad schon lange geplant gewesen war. Auch PSG soll von dieser gewusst haben. Das Problem jedoch: Wegen der Pleite strich Trainer Christophe Galtier die zwei trainingsfreien Tage. Da der Superstar den Saudi-Besuch bereits zweimal abgesagt hatte und eine erneute Verschiebung zu kompliziert gewesen wäre, entschied er sich, die Reise durchzuziehen.

1 / 6 Lionel Messi geniesst die Zeit in Saudiarabien. Twitter Saudiarabiens Tourismus-Minister Ahmed al Khateeb twittert fleissig Bilder des Superstars. wiTwitter Sie zeigen Messi und seine Familie bei … Twitter

Warum greift PSG so hart durch?

Ganz klar lässt sich dies nicht sagen. Es ist jedoch ein Signal an das ganze Team, wenn der siebenfache Ballon-d'Or-Sieger und Weltmeister so hart bestraft wird. Der Club statuiert ein Exempel und macht klar: Fehltritte von Stars werden nach einer weiteren enttäuschenden Saison nicht mehr hingenommen.

Wie reagieren die Fans von PSG?

Die sind sauer. Am Mittwochabend beleidigen Hunderte PSG-Fans den Argentinier vor der Geschäftsstelle der Pariser als: «H***sohn» und fordern den Rauswurf. Die Disziplinarstrafe gegen Messi ist für sie der Endpunkt eines teuren Missverständnisses. Auch Neymar und Marco Verratti sollen den Verein verlassen.

War Messi erfolgreich in Paris?

Naja. Bei seiner Ankunft im Sommer 2021 war der Hype um Messi riesig. Mittlerweile ist dieser aber stark abgekühlt. In 71 Spielen schoss er für PSG 31 Tore und bereitete 34 weitere vor. Titel gewann der 35-Jährige jedoch bei PSG nur zwei: Einmal wurde er Meister, einmal holte er den französischen Supercup. In der Champions League konnte er Paris auch nicht zum Triumph führen.

Wohin soll Lionel Messi wechseln? Er soll seine Karriere beenden. Nach Saudiarabien, dann gibt es ein Wiedersehen mit Cristiano Ronaldo. Zurück nach Barcelona! In die MLS. Er soll nach Argentinien wechseln.

Ist Messi das einzige Problem, das PSG hat?

Nein. Der Bruch bei den Parisern – er zieht sich weit über die Messi-Suspendierung hinaus. So gibt es Risse innerhalb des ganzen Teams, zwischen Mannschaft und Fans, zwischen Fans und der Clubführung. Nach der 1:3-Heimpleite gegen Lorient, der neunten Niederlage allein in diesem Jahr, protestierten die Ultras: «Niemand respektiert euch mehr. Warum sollen wir das tun?», so ihre Proteste – und: «Ihr repräsentiert unsere Stadt in keinster Weise. Verpisst euch! Chefs, tretet zurück!»

Was sagen Messi und PSG?

Offiziell gar nichts. Tatsache ist, dass er wie erwartet am Mittwoch im PSG-Training fehlte. Derweil sind auf Social Media Dutzende Videos und Fotos zu sehen, wie er die Zeit in Saudiarabien mit seiner Familie geniesst. PSG selbst meldete sich in der Nacht auf Donnerstag zu Wort. Per Communiqué liess der Club ausrichten: «Paris Saint-Germain verurteilt aufs Schärfste die unerträglichen und beleidigenden Handlungen einer kleinen Gruppe von Personen.»

Am Wochenende verlor PSG gegen Lorient – trotz dieses Fehlers von Yvon Mvogo. Twitter

Wie geht es nun weiter?

Nach Cristiano Ronaldo soll nach dem Willen der Saudis am besten auch noch Messi in Saudiarabien spielen. Al-Hilal soll dem Argentinier ein Angebot über 400 Millionen Franken Jahresgehalt gemacht haben. Der «Telegraph» schreibt von einem Gehalt über 350 Millionen Franken. Es gibt aber auch Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Barcelona, ein Transfer in die MLS zu Inter Miami ist im Gespräch.