Lionel Messi: Unglaubliche Torserie des Weltmeisters hält an

Mit einem erneuten Doppelpack hat Weltmeister Lionel Messi seinem neuen Verein Inter Miami den Weg in den Viertelfinal des nordamerikanischen Leagues Cup bereitet. Der 36-jährige Argentinier traf am Sonntag im texanischen Frisco gegen den FC Dallas zweimal und erzielte dabei in der 85. Minute per herrlich direkt verwandeltem Freistoss den Endstand zum 4:4 nach regulärer Spielzeit (siehe Video oben).