Lionel Messi verbringt Zeit mit der Familie in Crans Montana

Am Wochenende steht Messi bei PSG wieder im Einsatz.

Lionel Messi weilt wohl derzeit in den Schweizer Bergen.

Ohne Lionel Messi gewann PSG am Montagabend sein Pokalspiel gegen Pays de Cassel mit 7:1. Der argentinische Weltmeister reiste erst gar nicht mit nach Lens, wo das Spiel durchgeführt wurde. Seine Superstar-Kollegen Mbappé und Neymar prägten dagegen die Partie.

Messi, der verbrachte seine freien Tage gemeinsam mit der Familie. Seine Partnerin, Antonela Roccuzzo, teilte am Dienstag gemeinsame Bilder aus den Bergen. Darauf zu sehen, Messi, die drei gemeinsamen Kinder und eben Roccuzzo. Der Weltmeister posierte für das Foto dick eingepackt in einer Moncler-Jacke. Roccuzzo stellte zu den Fotos vier Emojis mit Schneemännern.

Doch Kenner der Schweizer Bergen erkennen schnell: Die Fotos wurden in Crans Montana aufgenommen. Die Kinder versuchten sich auch sogleich auf den Skis – wohl ganz im Gegenteil zu Papa Lionel. Wie lange der Superstar in der Schweiz weilt, ist noch unklar. Am 29. Januar geht es für seinen Verein PSG gegen Stade Reims weiter.