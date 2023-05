Lionel Messi: Wohin wechselt der Superstar?

Hunderte PSG-Fans beleidigen Lionel Messi vor der Geschäftsstelle der Pariser. Twitter

Darum gehts Lionel Messi steht derzeit noch bei PSG unter Vertrag.

Nach seiner Suspendierung wird er den Verein wohl verlassen.

Wechsel nach Saudiarabien

Bereits Anfang April vermeldet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano, dass Saudi-Club Al-Hilal Messi ein offizielles Angebot unterbreitet hat. Er schreibt, dass der Verein dem Argentinier ein Gehalt von jährlich 400 Millionen Franken anbietet. Nachdem Messi nun von PSG wegen seiner Reise in die Wüste suspendiert worden war, nahm das Saudiarabien-Gerücht erneut Fahrt auf.

«The Telegraph» berichtet nämlich, dass die Saudi-Regierung, die in die Vertragsabschlüsse der heimischen Vereine stark involviert ist, ein Gesamtpaket über 360 Millionen Franken jährlich vorbereitet. Journalist Rudy Galetti will derweil wissen, dass Al-Hilal dem Argentinier sogar ein Jahresgehalt von 446 Millionen Franken bietet.

Rückkehr zu Barça

Beim FC Barcelona wurde Lionel Messi gross, bei den Katalanen feierte er seine grössten Erfolge. Dutzende Titel gewann er mit Barça, in 778 Pflichtspielen schoss er 672 Tore und bereitete 303 vor. 2021 wechselte er von Spanien nach Frankreich – folgt nun die Rückkehr des verlorenen Sohns? Gut möglich.

Laut spanischen Medienberichten hat der FC Barcelona den Vertrag bereits vorbereitet. Laut einem Bericht der «Sport» winken dem 35-jährigen Stürmer in der kommenden Saison 13 Millionen Franken. RMC schreibt von einem Gehalt von zehn Millionen Franken und davon, dass der Superstar bereit sei, auf einen Grossteil seines bisherigen Gehalts (40,1 Mio.) zu verzichten. Gemäss dem spanischen Radiosender «Onda Cero» liebäugelt Messi zudem damit, ein Jahr für Barcelona zu spielen und dann nach Saudiarabien zu wechseln.

Transfer in die USA

Auch ein Transfer in die USA zu Inter Miami steht im Raum. Inter Miami mit Clubbesitzer David Beckham gilt als grösster Interessent. Das Problem ist das Gehalt. «Sport» schreibt von der Idee, wonach Messi gemeinsam finanziert werden könnte. Der 35-Jährige würde in diesem Szenario bei der Liga unterschreiben und könnte sich dann seinen Verein selbst aussuchen. Unfair ist das laut der katalanischen Zeitung nicht. Dies, weil die TV-Einnahmen mit Messi explodieren und alle Teams profitieren würden. Xherdan Shaqiri, Roman Bürki und Lionel Messi also bald in der gleichen Liga?

Jugendclub in Argentinien

In Rosario lebt der Traum von einem Transfer von Lionel Messi. So präsentierten die Fans der Newell’s Old Boys, dem Jugendclub von Messi, zuletzt ein Riesen-Banner, auch gab es lautstarke Sprechchöre, die eine Rückkehr forderten. Als der Argentinier noch beim FC Barcelona spielte, sagte Messi gegenüber «Fotmob», dass er davon träume, eines Tages wieder für Newell’s Old Boys aufzulaufen. Er wisse jedoch, dass dies schwierig sei.

Kommt es zu einer Überraschung?

Natürlich gibt es auch noch die unbekannte Komponente. Lionel Messi ist ein Superstar, siebenfacher Ballon-d’Or-Sieger und Weltmeister. Zudem ist er im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei PSG Ende Juni ausläuft. In Frankreich kann ihn kein Verein ausser Paris finanzieren, in Spanien kommt wohl nur Barcelona infrage. Bleiben noch Clubs in der Bundesliga, Premier League und Serie A.

Zuletzt gab es auch mal Gerüchte um einen Transfer zu Inter Mailand. Die Bayern suchen zwar einen Stürmer, Messi passt aber ziemlich sicher nicht ins gesuchte Profil. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Karriereendes. Oder es folgt die grosse Kehrtwende und Messi bleibt in Paris.