Lippen mit Laser statt Nadel vergrössern – wir haben es getestet

Wer mit der Grösse seiner Lippen nicht zufrieden ist und etwas ändern will, der greift gern mal zu Lipfillern. Durch die Injektion von Hyaluron werden die Lippen aufgepolstert und gewinnen an Volumen dazu. Das funktioniert zwar zuverlässig, aber es sind immer noch ein Fremdstoff und eine Nadel, die dazu in die Lippen müssen. Jetzt kommt mit Liplase ein Verfahren in die Schweiz, das damit Schluss machen könnte. Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie, bietet die Behandlung in ihrer Zürcher Praxis Dermanence bereits an. Beauty-Redaktorin Malin Mueller hat sie getestet und mit der Ärztin darüber gesprochen, welche Ergebnisse möglich sind.

So läuft unser Test

Um die örtliche Betäubung der Lippen komme ich auch bei der neuen Methode nicht herum. Eine halbe Stunde vor der eigentlichen Behandlung komme ich daher in die Praxis, kurz danach spüre ich meine Lippen eigentlich nicht mehr. Eigentlich. Denn obwohl der Laser meine Lippen nicht direkt berührt, merke ich die Strahlen sehr deutlich. Ganz schmerzfrei ist die Methode nicht, es ist aber gut auszuhalten. In vier Stufen werden meine Lippen behandelt: Von innen, in der Lippenmitte, aussen und zum Schluss an der Kontur. Nach 15 bis 20 Minuten ist das Ganze vorbei. Ich kann sofort zurück ins Büro, Ausfallzeiten gibt es keine. Und einen Effekt? Bis auf mehr Lippenrot ist erstmal nicht viel sichtbar.

Mit dem Laser werden die Lippen erst von innen, dann in der Lippenmitte, aussen und an der Kontur bearbeitet. Malin Mueller

Drei Wochen nach der ersten Behandlung schaue ich für die zweite Runde in der Praxis vorbei. Der Laser schmerzt weniger (vielleicht weil ich weiss, was kommt), sonst bleibt alles beim Alten. Dafür sieht man im Anschluss doch etwas mehr, meine Lippen sehen voller aus. Mit einer Lippenunterspritzung ist die Behandlung aber nicht zu vergleichen, im Alltag merkt niemand etwas. Aber: «Genau darum geht es vielen», so Dr. med. Meli. Sie erklärt die Behandlung genauer.

Ganz links ist der Zustand vor der Behandlung zu sehen, in der Mitte das Ergebnis nach der ersten Behandlung, rechts das Ergebnis nach der zweiten Behandlung. Malin Mueller

Für wen ist Liplase geeignet?

«Für jemanden, der schmale Lippen aufpolstern will, ist die Behandlung nicht geeignet. Auch Asymmetrien können nicht ausgeglichen werden. Hier braucht es nach wie vor Hyaluron», stellt Marianne Meli klar. «Wir arbeiten mit einem Laser. Und der gibt an sich kein Volumen.» Stattdessen passiert etwas anderes: «Durch die Behandlung werden die Kollagenbildung angeregt, die Durchblutung gesteigert und die Lippenkontur genauer definiert.» Die Zielgruppen für Liplase und Lippenunterspritzungen seien damit zwei verschiedene. «Vor allem diejenigen, die durch Filler unnatürliche Ergebnisse befürchten, greifen auf die Behandlung zurück.» Das Resultat sei immer natürlich – dadurch, dass das eigene Kollagen für den Effekt sorge. «Wer einen frischen Effekt möchte, aber mit seiner Lippenform schon zufrieden ist, ist perfekt für die Behandlung geeignet.»

Wie funktioniert die Behandlung?

Dass auch ohne Injektion ein Effekt erreicht werden kann, liegt am speziellen Laser: Die Dermatologin erklärt: «Wir nutzen eine Wellenlänge, die das Gewebe erhitzt, aber nicht zerstört. So wird einerseits die Durchblutung angeregt. Andererseits versucht der Körper, die thermischen Schäden wieder zu flicken und fährt daher die Kollagenbildung hoch.»

Wie lange hält der Effekt?

Nach drei bis sechs Monaten baut sich das Hyaluron einer Lippenunterspritzung wieder ab. Die Behandlung mit dem Laser hält etwa ein Jahr, bevor man sie mit einer Sitzung wieder auffrischen sollte. «Dadurch, dass das körpereigene Kollagen für den Effekt sorgt, hält er länger an.»

Das kostet die Behandlung

Für eine einzelne Behandlung zahlt man bei der Dermanence 300 Franken, im Dreierpack kostet Liplase 810 Franken. Die Behandlungen werden jeweils im Abstand von drei bis vier Wochen durchgeführt und dauern jeweils etwa eine halbe Stunde.