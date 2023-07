Piercing Trends: Das Shark Bite Piercings feiert ein Comeback

Mehr ist mehr

Hinter Shark Bites verstecken sich keine Bisse von Haien, wie der Name vermuten lässt, sondern gleich vier Lippenpiercings – eine Weiterentwicklung von sogenannten Snake Bites (deutsch: Schlangenbisse). «Snake Bites sind schon länger ein Trend und immer mal mehr oder weniger gefragt. Dabei wird je links und rechts an der Unterlippe ein Piercing gestochen », so Schranz. «Shark Bites folgen dem gleichen Prinzip, allerdings sind hier auf beiden Seiten zwei nebeneinander liegende Piercings.»

Wie verläuft die Heilung?

Piercings sind immer ein Eingriff und brauchen Pflege, damit sie richtig verheilen. Generell ist der Bereich um den Mund herum aber ein dankbarer Bereich, so der Experte. «Natürlich ist eine gute Mundhygiene sowie die Reinigung des Piercings wichtig. Dafür heilt alles relativ schnell ab, weil die Wunde an der Mundschleimhaut liegt.» Bei Vampire Bites sieht es anders aus: «Da hier direkt durch die Lippe gestochen wird, brauchen die Piercings mehr Pflege. Bis die Schwellung zurückgeht, kann es etwas dauern, da man die Oberlippe viel bewegt.»

Was kostet das Ganze?

Snake Bites (also je ein Piercing links und rechts an der Unterlippe) liegen bei El Mundo in Bern bei 200 Franken, bei Shark Bites kommen die zwei zusätzlichen Piercings obendrauf. Am besten klärst du mit deinem Studio ab, was dir vorschwebt.