Wie bringt man Autovignette an, sodass man sie wiederverwenden kann?

Die Vignette ist jeweils bis zum 31. Januar des Folgejahres gültig. Danach muss man sie entfernen und durch die neue Vignette ersetzen, wenn man Autobahnen in der Schweiz nutzen will.

Der 57-Jährige brachte die Autobahnvignette so an, dass sie wiederverwendbar war. Das ist nicht erlaubt (Symbolbild).

Anfang Juni reiste ein Deutscher (57) über das Zollamt Diepoldsau SG mit seinem VW Touran in die Schweiz ein. Bei der Einreisekontrolle wurde bemerkt, dass mit der Autobahnvignette etwas nicht stimmte. «Die Vignette wurde mit handelsüblicher Lippenpomade präpariert und an die Frontscheibe geklebt, sodass sie den Anschein erweckte, es würde sich um eine korrekt angebrachte Autobahnvignette handeln», heisst es im kürzlich ausgestellten Strafbefehl der Staatsanwaltschaft St. Gallen. Da die so präparierte Vignette in mehreren Autos benutzt werden könnte, wird der Mann aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg bestraft.