Lipstain selbst machen mit Lebensmittelfarbe wie bei Tiktok

Ob Augenbrauengel aus Seife, Blush als Color Corrector unter den Augen oder Kinn-Kontur mit Highlighter: Geht es darum, Produkte zweckzuentfremden oder selbst zu machen, ist Tiktok stets ganz vorne mit dabei. Nicht verwunderlich also, dass die Social-Media-Plattform auch für Lipstain – also Lippenfarbe, die die Lippen semi-permanent einfärbt – eine Formel gefunden hat, die nicht nur Geld spart, sondern sich auch noch selbst im ganz persönlichen Wunschton anmischen lässt. Die Zutaten dazu? Gibts in der Backabteilung!