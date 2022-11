Lisa Mantler postet ein seltenes Liebes-Foto mit ihrem Verlobten

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Social-Media-Grösse ein Selfie, auf dem zu sehen ist, wie sie und ihr Verlobter im Auto sitzen. Dabei strahlen beide glücklich in die Kamera. Den Post ergänzt die Deutsche schliesslich mit einem kleinen weissen Herzli-Emoji.

Wer der Glückliche an ihrer Seite ist, hat Lisa bis jetzt nicht konkret verraten. Bis zur Verlobungsmeldung war nicht einmal bekannt, dass sie in einer Beziehung ist. Wie die «Bild» allerdings herausgefunden haben will, soll der junge Mann Jonas heissen, 26 Jahre alt und bereits seit einiger Zeit an der Seite der Tiktokerin sein.