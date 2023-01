Patientenverfügung: Lisa Marie Presley erlitt zweiten Herzstillstand – Familie traf schwere Entscheidung

Lisa Marie Presley, die Tochter von Rock’n'Roll-Legende Elvis Presley, starb am Donnerstag in einem Spital in Los Angeles, in dem sie nach einem Herzstillstand eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt worden war. Das Klatschportal TMZ berichtet am Samstag, dass die 54-Jährige in der Notaufnahme einen zweiten Herzstillstand erlitten habe. Doch aufgrund ihres hoffnungslosen Zustands haben die Angehörigen eine Patientenverfügung unterschrieben, damit sie nicht wiederbelebt werde.