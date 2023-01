Lisa Marie Presley hatte ihr Grab schon vor dem Tod reserviert

Getty Images via AFP

Elvis und Priscilla Presley beim Verlassen des Spitals nach der Geburt von Lisa Marie am 1. Februar 1968.

Am Donnerstag wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Lisa Marie Presley einem Herzstillstand erlag. Sie verstarb mit nur 54 Jahren. Wie die Familie nun mitteilte, soll das einzige Kind von Musiklegende Elvis Presley auf dem berühmten Graceland-Anwesen in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) ihre letzte Ruhe finden – an der Seite ihres «geliebten Sohnes Ben», bei ihrem Vater und dessen Familie.