Tiktok-Zwilling Lisa startet nach Trennung Youtube-Kanal mit Mann

Vor wenigen Tagen tauchte der Youtube-Account «JonaLisa» auf, dort sind bereits Shorts aus ihren Flitterwochen mit Ehemann Jonas zu sehen. Dieser hat wiederum den Link zu Lisas Website in seine Instagram-Bio übernommen. Die Website wurde übrigens schon am 23. Juni registriert. Auf Lenas Profil kann man momentan noch keine Änderung feststellen.

Ein Insider sagte zu «Bild»: «Jonas war zwar nicht offiziell der Grund für die Trennung der Zwillinge, Fakt ist aber: Lena hat sich mehr und mehr unwohl gefühlt und wollte nicht das dritte Rad am Wagen sein. Sie hatte Angst, dass sie in den Videos immer nur noch Nebensache ist und komplett untergeht. Lisa und Lena sind so verschiedene Persönlichkeiten und mussten sich ehrlich gesagt trennen, damit beide weiter glücklich sein und Geld verdienen können.»