Grossratswahlen 2022 – Listenrekord bei Wahlen – Juso kritisiert Kanton Bern

In einer Medienmitteilung verkündete der Kanton Bern am Dienstag eine Rekordbeteiligung bei den Grossratswahlen 2022: «879 Frauen und 1334 Männer auf 158 Listen kandidieren für einen der 160 Sitze», steht in der Mitteilung. Diese Einteilung in männliche und weibliche Geschlechter sorgt bei der Juso des Kantons Bern für Ärger: «Dabei wird einmal mehr ein binäres Geschlechtssystem zementiert. Personen, die sich diesem nicht zuordnen, werden unsichtbar gemacht», schreibt Frédéric Mader, Co-Präsident der Juso Kanton Bern, in einer Medienmitteilung.