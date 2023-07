«Mass-Voll»: Listenverbindung mit SVP Luzern in Aussicht

In Luzern kann die SVP keine Listenverbindung mit der FDP erreichen, wie sie es in vielen anderen Kantonen hat.

Im Kanton Luzern gibt die FDP der SVP jedoch einen Korb und kündigt eine Kooperation mit der Mitte an.

Wie in vielen anderen Kantonen auch, geht die SVP Aargau eine Listenverbindung mit der FDP und EDU ein.

Am Donnerstag distanzierte sich die SVP Aargau klar von einer Listenverbindung mit der Massnahmengegner-Partei Mass-Voll.

Am Donnerstag stellte gerade noch die SVP Aargau offiziell klar, dass sie sich zur Listenverbindung mit der FDP und der EDU bekenne. Dies, nachdem der Parteipräsident Andreas Glarner mit einer Verbindung mit der massnahmenkritischen Mass-Voll-Partei geliebäugelt hatte. Die FDP und EDU drohten daraufhin, von der beschlossenen Listenverbindung zurückzutreten, somit war Mass-Voll schnell wieder vom Tisch.