Die Staatsanwaltschaft Innerschwyz hat gegen Käsermeister Vogel ein Strafverfahren eröffnet und prüft nun happige Vorwürfe an seine Adresse. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Innerschwyz gegen den Betriebsinhaber der inzwischen geschlossenen Käserei Vogel in Steinerberg (SZ) sind happig: Nachdem seit 2018 mutmasslich 34 Erkrankungen auf Listerien zurückzuführen sind, die im Brie der Käserei nachgewiesen werden konnten, untersucht die Staatsanwaltschaft in einem Strafverfahren wegen Verdachts auf mehrfache fahrlässige Tötung, mehrfache fahrlässige Körperverletzung sowie Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, gilt die Unschuldsvermutung.

Bei Listeriose handelt es sich um eine bakterielle Infektionskrankheit. Verursacht wird diese durch das Bakterium Listeria monocytogenes. Diese Bakterien werden vorwiegend über Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch oder auch Milchprodukte übertragen. Eine Übertragung ist aber auch durch pflanzliche Lebensmittel möglich. Jährlich werden in der Schweiz bis zu 80 Fälle gemeldet.Die Listeriose betrifft vor allem Personen mit einem geschwächten Immunsystem, beispielsweise ältere Personen, Neugeborene oder schwangere Frauen: Dabei können bei Betroffenen unter anderem Symptome wie Hirnhautentzündungen oder Blutvergiftungen auftreten. Personen mit normalen Abwehrkräften verläuft die Infektion gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) meistens milde. So können etwa grippeähnliche Symptome oder Durchfall auftreten.

«Ich bin absolut davon überzeugt, dass Käse ein sicheres Genussmittel ist»

Auch Fromarte macht eigene Vorgaben über die Qualitätskontrollen in den Käsereien und die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit wird laufend überprüft. Seit vielen Jahren gebe es auch ein Listerien-Monitoring. Ausserdem würden die Käsereien ihre Produkte laufend kontrollieren, bevor sie in den Verkauf gelangen: Gygax: «Lebensmittelsicherheit ist existenziell und darum unser höchstes Gut. Listerien sind im Käse ein absolutes No-Go. In diesem Fall stellt sich darum die Frage, ob und warum die Hygieneregeln nicht umgesetzt wurden», sagt Gygax weiter.