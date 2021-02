Potenzielle Gesundheitsgefährdung : Listerien in Maiskörnern – Coop ruft Fertigsalat zurück

In einem Fertigsalat von Coop wurden Listerien festgestellt. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung, teilt der Grossverteiler mit.

Gefährlich für Menschen mit schwachem Immunsystem

Listerien sind besonders für Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich, wie Corinne Gantenbein, Professorin für Lebensmittelmikrobiologie an der ZHAW in Wädenswil in einem Gespräch mit 20 Minuten sagte. Es genügten kleine Mengen an eingenommenen Listerien-Bakterien, um eine Erkrankung hervorzurufen.