Steinerberg SZ

Listerien-Käserei stellt den Betrieb per sofort ein

Bei einer Käserei in Steinerberg SZ wurden Listerien gefunden. Der betroffene Käser geht nun frühzeitig in Pension. Und der Verband hofft, dass kein wirtschaftlicher Schaden für die Branche entsteht.

Anfang Mai waren bei einer internen Inspektion Listerien in Produkten einer Käserei in Steinerberg SZ gefunden worden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV hat daraufhin eine Liste mit Käse-Sorten der betreffenden Käserei als öffentliche Warnung publiziert. Hier einer der Käse, der beanstandet wurden.

Ein Krebspatient in einem Walliser Spital ist gestorben, nachdem er Käse gegessen hatte.

Der Listerien-Fall bei einer Käserei in Steinerberg SZ gibt in der Branche zu reden: Kürzlich hatte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) öffentlich davor gewarnt, Produkte der Käserei zu verzehren; die 26 betroffenen Sorten wurden zurückgerufen.

Natürlich befasst sich auch der Schweizer Branchenverband Fromarte intensiv mit dem Fall, sagte Direktor Jacques Gygax auf Anfrage. Weil die Listerien vom Betrieb selber bemerkt und gemeldet wurden, «hat die interne Kontrolle offensichtlich funktioniert», so Gygax. Nachdem auf einem Käse Listerien nachgewiesen wurden, seien die Bakterien bei Nachkontrollen im Betrieb ebenfalls gefunden wurden. Deshalb seien alle 26 Sorten aus Sicherheitsgründen zurückgerufen worden.

Offene Fragen habe der Verband, was den weiteren Ablauf nach der internen Kontrolle betrifft, vor allem, was die Zeitachse betreffe. Dies wolle man alles genau nachvollziehen, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Denn: Listerien seien für Käser die höchste Gefahr. «Aber wir haben sehr gute Qualitätskontrollen in der Schweiz. Es wird für die Lebensmittelsicherheit alles unternommen, sie ist unser höchstes Gut.»