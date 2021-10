Übersicht WM-Quali : Litauen versenkt Bulgarien – Servette-Stevanovic glänzt bei Bosnien-Sieg

Am Samstag stehen neben der Schweiz auch England, Österreich und der Kosovo in der WM-Quali im Einsatz. Litauen kam am Nachmittag zu einem Sieg gegen Bulgarien.

1 / 1 Litauen schlägt Bulgarien mit 3:1 und holt die ersten Punkte in der WM-Quali. REUTERS

Darum gehts Am Samstag stehen in der WM-Quali Spiele in gleich sechs Gruppen an.

In der Partie der Schweizer Gruppe C feierte Litauen einen 3:1-Erfolg über Bulgarien.

Am Abend stehen England, Österreich und der Kosovo im Einsatz.

Gruppe C

Achtung Nati, aufgepasst auf diesen Mann: Fiodor Cernych führt Litauen zu den ersten Punkten in dieser WM-Quali. Im Duell gegen Bulgarien erwischten die Balten den besseren Start und führten durch einen Treffer von Lasickas mit 1:0. In der zweiten Halbzeit schlugen die Bulagren zurück, Despodov verwandelte eine Freistoss direkt. Das letzte Wort hatten aber die Gastgeber, Cernych hämmerte Litauen kurz vor Schuss mit einem Traumtor erneut in Front und sorgte keine zwei Minuten später mit dem Tor zum 3:1 für den ersten Sieg seit fast einem Jahr. Am Dienstag kommts in Vilnius zum Duell gegen die Schweiz.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe D

Bosnien-Herzigowina erkämpft sich auswärts in Kasachstan zu einem 2:0-Sieg. Den ersten Treffer des Spiels durch Prevljak bereitete Servette-Spielmacher Miroslav Stevanovic nach 25 Minuten mit einer herrlichen Flanke vor. In der 66. Minute schlug der Mittelstürmer erneut zu, wieder hatte Stevanovic seine Füsse im Spiel.

Gruppe F

Gruppe I

