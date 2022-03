Ukraine-Krieg : Litauen will russische Zugpassagiere mit Kriegsbildern schocken

Die litauische Bahn will mit einer Plakatkampagne an einem Perron am Bahnhof Vilnius die harte Realität des Ukraine-Krieges abbilden. Dort müssen Züge nach Russland langsamer fahren.

Sie sind am Perron angebracht, an dem Transitzüge von Moskau in die russische Exklave Kaliningrad verkehren.

Mit einer Fotoausstellung am Bahnhof von Vilnius will die litauische Eisenbahn russische Bahnreisende über den Krieg in der Ukraine informieren. Die staatliche Zuggesellschaft Lietuvos Gelezinkeliai eröffnete am Freitag eine Schau an dem Perron, an dem Transitzüge von Moskau in die russische Exklave Kaliningrad verkehren.