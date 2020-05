Kochen mit kindern

Kochen mit Luca Frei – für grosse und kleine Kinder

Hast du das Homeschooling langsam satt? Dann nutze die Gelegenheit und koche heute mit 20 Minuten und Tibits live ein leckeres Chili sin Carne.

Hast du den Livestream verpasst? Dann schau dir das Video davon jetzt nochmals an.

Das Projekt Elma

Ende Februar startete das Pilotprojekt Elma an einer Schule in Zürich-Altstetten. Ziel war, dass Kinder in einem Küchen-Truck ihr eigenes Mittagessen zubereiten konnten – inspiriert und angeleitet vom Tibits-Koch Luca Frei. Aufgrund der Corona-Krise findet Elma nun online statt.