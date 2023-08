Kaya Yanar am Zürich Openair: «Robbie ist einfach der grösste»

Regina (45) (links) und Andrea (43) sind extra aus Stuttgart angereist, um Robbie Williams zu sehen. Dabei ist vor allem Andrea ein riesiger Robbie-Fan. «Ich habe ihn schon zweimal in England, einmal in der Schweiz, in Wien und in Frankfurt live gesehen», sagt Andrea.

Vor allem die Konzerte in Frankfurt und in Wien werden der 43-Jährigen für immer in Erinnerung bleiben, wie sie sagt. «Ich konnte Robbie an diesen beiden Konzerten berühren. An einem Konzert konnte ich seinen Nacken kraulen.» Regina und Andrea stehen bereits seit 13.30 Uhr vor dem Haupteingang, um bei Konzertbeginn ganz vorne mit dabei zu sein.