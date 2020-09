Premier League : Liverpool gewinnt ohne verletzten Shaqiri

Der FC Liverpool schlägt Chelsea 2:0. Dank zwei Toren von Sadio Mané heimst das Team von Jürgen Klopp drei Punkte ein.

Sadio Mané (50./54. Minute) erzielte an der Stamford Bridge in London beide Tore für den Meister. Liverpool bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen in London. Chelsea kam zu einigen gefährlichen Kontern, verlor aber kurz vor der Halbzeitpause Abwehrspieler Andreas Christensen. Der Däne kassierte für eine Notbremse gegen Mané die Rote Karte.