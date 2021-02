Dieser ist beim Schwimmen in Brasilien in einem See ertrunken.

Der Vater von Liverpools Goalie Alisson Becker ist am Mittwoch beim Schwimmen in einem See ertrunken. Das berichtet die Polizei von Lavras do Sul in Brasilien. Der 57-jährige José Agostinho Becker ist zuvor als vermisst gemeldet worden, einige Stunden später erfolgte die traurige Nachricht. Sein lebloser Körper wurde von einem Bekannten der Familie gefunden und er konnte nur noch tot aus dem See geborgen werden.