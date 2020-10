«Ein echter Held»Liverpool-Star rettet Obdachlosen

Der Ägypter schaut aber nicht nur zu, sondern greift ein, wie eine Videoüberwachung festhält. « Er wandte sich an die Gruppe und sagte den Gruppenmitgliedern, dass sie eines Tages vielleicht einem ähnlichen Schicksal gegenüberstehen würden» , erzählt nun der Obdachlose, der mit bürgerlichem Namen David Craig heisst, gegenüber « The Sun » .

«Ich möchte ihm danken»

Und die Worte fruchteten, die Gruppe liess Craig fortan in Ruhe. Als wäre das nicht genug, gab Salah dem Obdachlosen noch 100 Pfund auf die Hand. « Mo ist in meinen Augen ein echter Held , und ich möchte ihm danken » , so Craig, der sich vor sechs Jahren mit seiner Familie gestritten hat und seither in der Nähe des Stadions übernachtet.