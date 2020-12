Normen nach dem Brexit : Liverpool-Trainer Jürgen Klopp regt sich über neue Transferregeln auf

Wegen des Brexits ändern sich in England die Transfervorschriften – das freut nicht alle Trainer auf der Insel.

Jürgen Klopp beschwert sich über die neuen Transferregeln, die in England ab 2021 in Kraft treten.

Arbeitserlaubnis nun gefragt

Grossbritannien hat die EU schon im Januar verlassen. Bis Ende des Jahres gilt aber eine Übergangsphase, in der sich kaum etwas geändert hat. Wer bereits vor dem Ende der Übergangsfrist in Grossbritannien lebte oder bis dahin seinen Wohnsitz dort nimmt, kann noch bis zum 31. Dezember sein Aufenthaltsrecht beantragen. Er darf dann in der Regel auch bleiben und in Grossbritannien arbeiten.