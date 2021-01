Shaqiri spielt 84 Minuten : Liverpool verliert zum ersten Mal seit 2017 im eigenen Stadion

Gegen das abstiegsgefährdete Burnley setzte es für Liverpool eine 0:1 Pleite. Das Team um Xherdan Shaqiri verlor zum ersten Mal seit April 2017 wieder ein Heimspiel in der Premier League.

Welttrainer Jürgen Klopp steckt mit dem englischen Fussball-Meister FC Liverpool in der sportlichen Krise und hat erstmals seit fast vier Jahren wieder ein Premier-League-Heimspiel verloren. Die Reds unterlagen am Donnerstag dem Abstiegskandidaten FC Burnley mit 0:1 (0:0) und blieben damit zum fünften Mal in Serie in der Premier League ohne Sieg. Die letzte Heimpleite hatte Liverpool am 23. April 2017 beim 1:2 gegen Crystal Palace kassiert. Danach blieb das Team im eigenen Stadion 68 Mal in der Liga ungeschlagen.