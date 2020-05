Das Dilemma des Fast-Meisters

Liverpools Bürgermeister sorgt für schlechte Laune

Seit 1990 warten die Anhänger des FC Liverpool auf den Titel – eine Meisterfeier soll es trotzdem nicht geben.

Lange ist es her: Liverpool gewann letztmals 1990 den Titel in der Liga. Eine Meisterschaftsfeier wie damals wir es dieses Jahr wohl nicht geben.

Seit drei Jahrzehnten lechzt Liverpool nach der unverkennbaren, von zwei Löwen flankierten Meisterschaftstrophäe. Nur zwei Siege aus den noch neun ausstehenden Begegnungen fehlen zum Titel, dem ersten seit 1990. Und falls die Meisterschaft in der Premier League nun mit Geisterspielen wieder aufgenommen werden kann, würde es kaum noch allzu lange bis zu den Meisterfeierlichkeiten dauern.

So weit soll es aber nicht kommen, denn ausgerechnet der Bürgermeister der Stadt – Joe Anderson – stellt sich nun quer. Zwar sagt Anderson: «Liverpool hat die Liga ganz klar schon jetzt gewonnen. Und sie verdienen es. Sie sollten zum Meister erklärt werden.» Aber eine Meisterschaftsfeier mitten in der Stadt komme für ihn trotzdem nicht in Frage.