Liveschaltung: «Will keine Probleme mehr» – Brian geht live auf Tiktok

Am 10. November wurde Brian aus der Haft entlassen, inzwischen hat er sich auf Social Media schon mehrfach an die Öffentlichkeit gewendet.

Am Sonntagabend war er in einem Livestream zu sehen.

Es sorgte für grosses Aufsehen, als er am letzten Freitag auf freien Fuss gesetzt wurde: Brian K. verbrachte die letzten 7,5 Jahre hinter Gittern. Seine neu gewonnene Freiheit hat der 28-Jährige inzwischen schon mehrmals dazu genutzt, sich auf Social Media zu Wort zu melden. So veröffentliche er bereits ein Rap-Video von sich. Am Sonntagabend hatte Brian jetzt einen Auftritt in einem Tiktok-Livestream, wie «Züri Today» berichtet.