Livestream plötzlich weg – peinlicher Fehler in der Women’s Super League

Servette gegen den FC Basel im Playoff-Halbfinalrückspiel der Women’s Super League – eine spannende Affiche. Da der Frauenfussball in der Schweiz weiterhin hauptsächlich unter dem Radar läuft, ist es wichtig, dass solche Partien auch live mitverfolgt werden können. Deshalb bot der Schweizerische Fussballverband SFV einen Livestream an. Dumm nur, dass dieser plötzlich beendet wurde – und das, obwohl das Spiel noch lief.

Die Partie war in die Verlängerung gegangen – das Spiel endete 6:3 nach Penaltyschiessen für Servette –, der Stream funktionierte aber plötzlich nicht mehr. Erst gegen Ende der Verlängerung sahen die Fans wieder etwas. Bitter! Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt sich der SFV: «Wir entschuldigen uns für den temporären Stream-Ausfall und werden die technische Störung in den nächsten Tagen intern aufarbeiten.» Mehr will der Verband zu diesem Fehler nicht sagen.