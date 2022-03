Krieg in der Ukraine - Bürgermeister spricht von 200 oder 300 Toten in Kiewer Vorort

In Berlin sind zwei Denkmalpanzer am Sowjetischen Ehrenmal nahe dem Brandenburger Tor mit je einer grossen ukrainischen Flagge verhüllt worden. Beamte hätten die Fahnen am Mittwochmorgen entfernt, sagte ein Polizeisprecher. Es seien keine Beschädigungen entstanden. Ein Verdacht auf eine Straftat liege nicht vor.

In einem anderen Fall begann auch der Staatsschutz in Mecklenburg-Vorpommern mit Ermittlungen. So wurde ein Lenin-Denkmal in der Landeshauptstadt Schwerin mit Schriftzügen sowie einem Hakenkreuz an einer Gedenktafel beschmiert, wie die Polizei in Rostock am Mittwoch mitteilte. (dpa)