Livia Rossi: Das Schweizer Ski-Talent meldet sich nach Verletzung

Die 21-Jährige stürzte beim Training in Zermatt.

In dieser Saison wird wohl kein weiteres Weltcup-Rennen dazukommen.

Livia Rossi ist beim Training in Zermatt gestürzt.

Im letzten Dezember war die Welt von Livia Rossi noch in Ordnung. In St. Moritz debütierte das Ski-Talent im Weltcup. Auf Instagram schrieb sie im Anschluss: «Ich kann es noch immer nicht fassen, es hat so viel Spass gemacht, mein erstes Weltcup-Rennen zu fahren.»