Livigno kassiert Shitstorm wegen sommerlicher Langlauf-Skipiste

Die Skipiste fürs Langlaufrennen inmitten einer Hitzewelle kommt bei vielen Leuten nicht gut an.

In Livigno hat diese Woche ein Langlaufrennen stattgefunden.

Der italienische Ort Livigno nahe der Schweizer Grenze ist weitum bekannt als Skiresort. Doch die Skiausrüstung vieler Einheimischer des Dorfes mit knapp 7000 Einwohnern wird nicht nur in den Wintermonaten gebraucht: Ende August finden in Livigno jeweils die Rennen 1K Shot und Gara da li Contrada statt.

Die diesjährige Ausgabe ging am 24. August über die Bühne. Während sich beim 1K Shot professionelle Athleten im Langlauf auf einer ein Kilometer langen Strecke messen, ist das Gara da li Contrada, übersetzt etwa «Quartierrennen», mehr als Plauschkategorie zu verstehen. Auf einer ebenfalls einen Kilometer langen Strecke messen sich die Einheimischen, meist in altmodischer Kleidung und mit in die Jahre gekommener Ausrüstung.